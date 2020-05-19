Рада не стала голосовать за законопроект «О медиа»

Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 «О медиа».
Как передает корреспондент «Интерфакс-Украина», за такое решение проголосовали 278 народных депутатов.
С инициативой направить законопроект на повторное первое чтение выступили его авторы.
«Мы получили десятки обращений от представителей индустрии, имели трехдневную видео-конференцию с Советом Европы. На данный момент необходимо много структурных дополнений. Лучше это (законопроект — Ред.) направить на повторное первое чтение. Изменения касаются и полномочий Нацсовета, и регулирования онлайн-медиа, и приведения многих положений, в том числе о вещании громад, к правилам Европейский директивы об аудиовизуальных медиа», — заявил автор законопроекта и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Автор альтернативного законопроекта, нардеп фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий поддержал идею на базе двух документов и с учетом имеющихся предложений написать новый законопроект.
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