Президент пообещал «решительные шаги» по главам ОГА

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения для глав областных государственных администраций после завершения борьбы со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом он сказал в ответ Зеленского на один из последних вопросов на итоговой пресс-конференции к первому году президентства.
«Что касается РГА. Даже не всех глав РГА мы еще заменили. Большинство РГА еще во времена другой власти (были), это долгий процесс. В РГА еще бывшие люди — их снова будут перезагружать. Была прекрасная программа „Лифт“. Федоров набрал действительно специалистов по „Лифту“ — потом нашли „ключик“ к „Лифту“ и нам туда, простите за такое слово, засунули очень много людей, которые были при власти раньше. Поэтому с „Лифтом“ у нас были проблемы.
Что касается глав областных государственных администраций — все выводы по ним (будут) после того, как мы закончим (эпидемию) COVID. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация из-за больных. Он — один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания у нас есть в госаппарате. Сразу после COVID будут решительные шаги, а сейчас этого нельзя делать. Я не могу сейчас уволить какого-либо губернатора — я просто боюсь, что там рухнет весь процесс», — сказал Зеленский.
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