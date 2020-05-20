Зеленский считает «дело Ермака» пустым и подстроенным для шантажа президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что дело о видеозаписях с участием брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака является «пустым», и глава государства знает, кто делал эти записи и использовал их в определенных целях.

«Это дело пустое. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Хотя я знаю ответ», — сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский указал, что в имеющейся у него информации частично есть ответ, почему он увольняет некоторых людей.

«Не хочу сейчас об этом говорить, потому что идет следствие. Там все стороны расследуются, те, кто виноват, — пусть отвечают. Потому что, во-первых, это брат Ермака. Во-вторых, смешно, что никто там никаких денег не брал, и нет ничего не видео», — отметил он.

Зеленский также обратил внимание, что ни одного из обсуждаемых на записях людей не назначили на должности.