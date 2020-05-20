Зеленский попросил «не трогать детей и жену»

Президент Украины Владимир Зеленский привык к критике в средствах массовой информации, звучащей в его адрес, однако просит СМИ не критиковать его семью.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 20 мая.
«К критике того, что я делаю, я привык, все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык, то есть можно уже всем расслабиться и не стараться, я уже спокойно это воспринимаю. Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою супругу, они не имеют к этому отношения», - заявил Зеленский.
Как сообщалось, в октябре прошлого года украинские СМИ критиковали платье, в котором Елена Зеленская была на церемонии интронизации императора Японии Нарухито, обвинив ее даже в том, что она нарушила дипломатический протокол.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016