Развернутый в Херсонской области мобильный COVID-госпиталь уже заполнен на 50%

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который был развернут в Каховке (Херсонская обл.) в конце октября, заполнен уже на 50%, сообщает пресс-служба ГСЧС в среду.

«По состоянию на утро 3 ноября в нем оказывают помощь 60 больным. Загруженность койко-мест госпиталя составляет 50%», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за все время работы госпиталя кислородную поддержку получили уже 94 человека.

Как сообщалось, на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых в Херсонской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.