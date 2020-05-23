Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Майорском и Каменкой

С начала суток, 23 мая, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на брифинге в Министерстве обороны капитан Михаил Шаравара.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, противник дважды нарушил режим прекращения огня», — сообщил Шаравара.

Так, уточнил он, на Луганском направлении с 7.20 до 7.40 российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров по позициям украинских защитников неподалеку Майорска. На Донецком направлении с 7.45 до 8.00 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе Каменки.

«Наши мужественные воины оказали достойный отпор на провокации российских оккупантов», — подчеркнул Шаравара.

По имеющейся информации, потерь среди украинских защитников в результате коварных обстрелов противника нет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 12 обстрелов украинских позиций. Противник продолжал применять запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также беспилотные летательные аппараты, гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В результате обстрелов вследствие взрыва гранаты ВОГ-17, сброшенной с БПЛА, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.