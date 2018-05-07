За сутки боевики 80 раз открывали огонь, один военнослужащий погиб и 4 ранены

За минувшие сутки, 6 мая, на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил боевики 80 раз открывали огонь, один украинский военнослужащий погиб и четыре получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Согласно информации, наиболее активные действия боевиков были зафиксированы в районе Крымского, Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого, Широкино.
«Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделении Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона.
«На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновение резервная группа преследовала противника, во время которого трех боевиков было уничтожено на линии соприкосновения», — рассказали в штабе.
Также сообщается, что вчера боевики из пушек калибра 152 и 122 мм обстреляли Зайцево и Никольское.
В результате обстрелов за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, четыре получили ранения. Раненым предоставляется медицинская помощь.
Потери также понесли вражеские войска.
«По данным разведки, противник понес потери: три оккупанта уничтожены и 5 ранены», — подытожили в штабе.
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