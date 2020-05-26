В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин, заявил мэр города Виталий Кличко.

«В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре», — сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

По его словам, за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. «Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания», — сказал Кличко.

Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

«Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах — с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий — берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни», — отметил Кличко.