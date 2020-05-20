Кличко рассказал, когда в Киеве смогут возобновить работу детсады

Детские сады и другие образовательные учреждения в Киеве смогут возобновить свою работу в начале июня.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отвечая на вопросы предпринимателей, во время видеоконференции с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает пресс-служба городского головы.

«Планируется, что детские сады и другие образовательные учреждения смогут возобновить свою работу в начале июня», — сказал Кличко.

Он отметил, что столица постепенно будет возвращаться к привычной жизни, и бизнес, который и так много потерял из-за кризиса, вызванного пандемией, должен работать.

«Город должен постепенно возвращаться к привычной жизни. А бизнес, который много потерял из-за пандемии коронавируса, должен работать. Мы это понимаем и стараемся создать для этого необходимые условия. Киев поэтапно ослабляет ограничения », - сказал Кличко.

Он напомнил, что на первом этапе послаблений разрешили работать (с соблюдением санитарных норм) кофейням и ресторанам на открытых летних площадках. Начали работать магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, небольшие производства и предприятия бытовых услуг. Открылись 37 продовольственных рынков.

После 22 мая начнет работать в обычном режиме наземный общественный транспорт, магазины площадью до 1 тыс. квадратных метров. А с 25 мая должен возобновить работу и метрополитен.

Кличко отметил, что большие торговые центры Киев планирует открывать после возобновления работы метро. Это, в частности, связано и с логистикой — поскольку многие сотрудники и посетители ТРЦ добираются до торговых центров на метро.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил с 25 мая открыть заведения дошкольного образования, однако соответствующее решение в каждой области принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от эпидемиологической ситуации.