США готовят новые санкции против «Северного потока – 2»

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

«Новые санкции находят одобрение всех партий», — сказал он. «Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — заявил Гренелл.

Как пишет Handelsblatt, американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению «Северного потока — 2» в эксплуатацию.