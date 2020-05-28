В Великобритании умер самый старый мужчина на планете

Самый старый мужчина на Земле, британец Боб Уэйтон, умер в возрасте 112 лет. Об этом сообщило в четверг агентство Press Association со ссылкой на семью Уэйтона.

По информации агентства, причиной смерти мужчины из города Олтон в южном графстве Хэмпшир стало раковое заболевание.

Кому перешел титул старейшего мужчины планеты, агентство не уточняет.