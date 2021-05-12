Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов — генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен — не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.

Старение — это болезнь

Нам отовсюду твердят — стареть и умирать это нормально. Медицинские центры, государственные структуры, религиозные организации заточены под идею того, что человеческая жизнь неизбежно заканчивается, и все мы умрем около 60-80 лет. Даже если каким-то счастливцам удастся дотянуть до 100, они скорее всего окажутся в инвалидном кресле с болезнью Альцгеймера в придачу.



Диамандис же напоминает — человек изначально не запрограммирован на жизнь дольше 30 лет. Теоретически, к этому возрасту он уже успел передать свои гены потомкам. Поэтому, после 30 тело начинает слабеть: хуже функционируют органы, появляются значительные клеточные повреждения и болезни — собственно, происходит все то, что мы и называем старением. Но мало того, что сейчас люди не умирают в 30 лет, многие в эти годы вообще только начинают полноценно жить.



Получается, старение — это действительно болезнь. Хорошая новость заключается в том, что болезни, как известно, лечатся: человечество без особых усилий увеличило заложенную в нас продолжительность жизни в два-три раза, можно представить, что будет дальше. Особенно в современном мире, где почти каждый день появляются новые разработки, направленные на продление жизни: секвенирование генов, стволовые клетки, различные вакцины. И это только начало, ведь мы еще не испытали на себе прорыв, который принесут за собой искусственный интеллект и квантовые компьютеры, способные в будущем моделировать молекулярные взаимодействия внутри клеток.

В конце концов, наука найдет способ еще больше продлить человеческую жизнь, наша же задача — не умереть от чего-то глупого в промежутке. С такими вводными остается только выбрать правильный настрой — оптимистично смотреть на мир и фокусироваться на том, чтобы добавить себе несколько десятков лет здоровой и счастливой жизни. В этом и кроется основа «мышления долголетия».

Шесть способов настроить себя на долгую жизнь

Зачастую люди не придают значения своим мыслям, а просто принимают их как данность, но визионер напоминает, что мы в силах сами формировать сознание в сторону долголетия каждый день. Для этого стоит просто сконцентрироваться на шести главных сферах.



1. Во что вы верите

Конечно, жизнь можно воспринимать как нечто короткое и особенно ценное, считать себя везунчиком, если удалось дожить до 75 лет. А можно убедить себя в том, что 100 это новые 60, и активно отслеживать прорывные открытия в биотехнологиях, которые смогут замедлить или даже повернуть вспять «болезнь» старения.



2. Какую информацию вы потребляете

Важно следить за тем, что вы читаете и смотрите: книги, блоги, новости, кино, — все это формирует видение самой жизни. Согласитесь, есть разница, читаете ли вы некрологи, чтобы найти там старых друзей или, наоборот, интересуетесь книгами типа «Продолжительность жизни: почему мы стареем и почему это делать не обязательно» австралийского биолога и генетика Дэвида Синклера и изучаете новейшие открытия в этой области.



3. Ваше окружение

Люди, которыми вы себя окружаете, формируют и вас как личность, и то, что вы делаете. Вам решать — общаться со стариками, которые постоянно говорят о смерти, или с непоколебимыми оптимистами, которые стремятся к долголетию и всяческие стараются продлить свою молодость.



4. Здоровый сон

Сон — один из самых важных и основополагающих факторов долголетия, да и здоровой жизни в целом. Людям необходимо спать восемь часов в сутки. Если вы стремитесь к долголетию, явно не стоит придерживаться девиза «на том свете отоспимся» — вместо этого лучше сделать качественный 8-часовой сон своим приоритетом, а заодно и почитать полезную литературу на эту тему, например книгу Мэттью Уолтера «Зачем мы спим».



5. Что вы едите

Диамандис уверен: есть правда в словах «ты — то, что ты ешь». Спросите себя — вы едите все, что хотите и когда хотите? Есть ли у вас лишний вес? Не потребляете ли вы слишком много сахара? А может, вы, наоборот, следите за своим питанием, чтобы оставаться энергичным и здоровым, пробуете новые диеты, например, кето-диету или интервальное голодание?

6. Физическая активность

Наравне со всеми вышеперечисленными факторами основой долголетия являются упражнения. Последние исследования в этой области доказали, что увеличение мышечной массы играет важную роль на пути к долгой жизни. Следовательно, физическая активность должна обязательно присутствовать в вашей жизни — можно, например, три раза в неделю заниматься интервальными и силовыми тренировками.