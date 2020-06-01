Стало известно, когда начнет работать городская электричка

Возобновление работы городской электрички ориентировочно ожидается 7 июня в связи с незаконченными ремонтными работами, сообщила пресс-служба «Киевпастранса» в Фейсбук.

«Из-за приостановки работы моторвагонного депо „Фастов-1“ на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо „Фастов-1“ АО „Укрзализныця“, окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, АО «Укрзализныця» с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.