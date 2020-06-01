Трамп призвал губернаторов штатов быть жестче к протестующим

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник американских губернаторов в слабости, проявленной ими при подавлении акций протеста против убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телеконференции главы государства и руководителей штатов.
«Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить их себе», — предупредил Трамп.
Американский лидер добавил, что протесты и беспорядки случались и раньше, но их последствия бывают особенно сильными, если власти проявляют слабость. «А большинство из вас слабы», — заявил он.
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