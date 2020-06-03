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МВД выпустило приложение, с помощью которого водители могут оплачивать штрафы

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МВД выпустило приложение, с помощью которого водители могут оплачивать штрафы

После запуска системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области, Министерство внутренних дел Украины запустило государственное мобильное приложение «Штрафы ПДД», с помощью которого можно оплачивать штрафы и проверять их наличие. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, говорится на сайте пресс-службы МВД.

Так, сообщается, что в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», — отметил Сергей Гончаров.

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Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

МВД, ПДД
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