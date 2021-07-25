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С 26 июля еще в нескольких регионах заработают камеры фиксации нарушений ПДД

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С 26 июля еще в нескольких регионах заработают камеры фиксации нарушений ПДД

С 12:00 понедельника, 26 июля, на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение правил дорожного движения в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в Кировоградской области камеры будут работать на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / ч), а также на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области камеры заработают на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева; 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира; на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева; на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости на всех участках — 110 км/ч), а также на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницком камеры будут работать на ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч), ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч), ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

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В Харькове камеры заработают на просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч).

«Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями», — подчеркивают в МВД.

Там уточняют, что Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

МВД, ПДД
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