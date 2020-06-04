В мире уже свыше 6,5 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 4 июня в целом в мире подтверждено более чем 6,5 млн случаев коронавируса, включая 388 тысяч летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,1 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В четверг утром общее количество подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6 573 585. Из них 388 041 — летальные. А число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3 171 032.

В первую тройку по количеству зараженных входят США (1 901 783), Бразилия (584 562) и Российская Федерация (432 277).

При этом в странах Европы эпидемиологическая ситуация становится все лучше: карантинные ограничения постепенно снимаются, а границы открываются.