В Иране стремительно растет число инфицированных коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки выросло на 3 574, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщил в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Киянуш Джаханпур.
«Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 574. Общее число заболевших достигло 164 270», — приводит его слова агентство ИСНА. До этого максимально этот показатель составлял 3 186.
Джаханпур добавил, что за последние 24 часа в Иране умерли 59 пациентов с коронавирусом, «общее количество летальных исходов составляет 8 071».
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