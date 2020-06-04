В Иране стремительно растет число инфицированных коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки выросло на 3 574, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщил в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Киянуш Джаханпур.

«Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 574. Общее число заболевших достигло 164 270», — приводит его слова агентство ИСНА. До этого максимально этот показатель составлял 3 186.

Джаханпур добавил, что за последние 24 часа в Иране умерли 59 пациентов с коронавирусом, «общее количество летальных исходов составляет 8 071».