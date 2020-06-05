У Рады нет кандидатуры на место Авакова, требования его отставки – пиар партии «Голос», – депутат

На данный момент у Верховной Рады нет кандидатуры на пост главы МВД Украины. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, комментируя ситуацию со сбором подписей за отставку Арсена Авакова, который инициировала фракция «Голос».

«Кто будет вместо Авакова? Ответа на этот вопрос ни у кого нет. Управлять „мусорами“ в воюющей стране непросто. Предлагайте кандидата, мы на него посмотрим, обсудим на фракции», — заявил Дубинский.

По его мнению, если на место Авакова будет предложена достойная кандидатура, человек, который сможет управлять системой органов внутренних дел, только тогда можно рассматривать вопрос отставки Авакова.

«Нам даже без главы Минкульта тяжело жить, а без министра МВД будет ещё тяжелее, учитывая нестабильную ситуацию в стране», — заявил нардеп.

Дубинский при этом считает, что сбор подписей организован фракцией «Голос» вовсе не потому, что их действительно беспокоит ситуация с преступностью в стране.

«Грядут местные выборы и „Голосу“ необходимо как-то завоёвывать симпатии избирателей. У них сейчас рейтинг 2-3% по всей стране. И чтобы попасть хоть как-то в повестку дня, ведь ярких лидеров после отставки Вакарчука у них нет, законопроектов нет, они пытаются „хайповать“ на вопросе, который может привлечь внимание. И, надо сказать, им это удалось», — подытожил Дубинский.