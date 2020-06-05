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«Евросолиданость» готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева

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«Евросолиданость» готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева

Партия «Европейская Солидарность» призвала городского голову Киева Виталия Кличко объединиться на будущих местных выборах. Соответствующее заявление Центрального совета партии обнародовала пресс-служба политсилы.

«Исходя из интересов киевлян и государства, „Европейская Солидарность“ готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка „Европейской солидарности“ на выборах в Киевсовет», — заявили в партии.

В «Евросолидарности» напомнили, что партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» на выборах 2015 года поддержала Кличко на выборах мэра как своего кандидата.

«Последние опросы общественного мнения в столице свидетельствуют, что „Европейская Солидарность“ лидирует среди политических партий, а вы, Виталий Владимирович — среди претендентов на должность Киевского городского головы. Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели общую командную работу и надеются на ее продолжение», — подчеркивается в заявлении.

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Напоним, что ранее о желании участвовать в выборах мэра Киева заявил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Виталий Кличко, Европейская солидарность
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