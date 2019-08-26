Вступил в силу второй пакет санкций против РФ из-за Скрипалей

Сегодня, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против Российской Федерации за отравление в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает DW.
Сообщается, что санкции касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, которые контролируются Министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия, а также участия американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству.
Кроме того, администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.
Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.
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