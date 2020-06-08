В Лондоне выставили на торги автопортрет Рембрандта

Строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта (1606-1669) выставлен на торги английского дома Sotheby’s за 12-16 млн фунтов стерлингов ($15-20 млн). Произведение мастера, изобразившего себя в возрасте 26 лет, создано в самые счастливые и бурные годы творчества, когда после переезда в Амстердам он делал все возможное, чтобы завоевать популярность в качестве профессионального художника, сообщает в понедельник газета Financial Times.
Автопортрет, который, по словам главы отдела Старых мастеров Sotheby’s Джорджа Гордона, был «написан удивительно быстро», выдержан в необычно строгом стиле: на полотне изображен молодой человек в черном одеянии и шляпе, с гофрированным круглым воротником. Художник мог использовать его, по словам экспертов, как визитную карточку, чтобы продемонстрировать свои способности богатым клиентам, или чтобы произвести впечатление на родственников женщины, на которой он женился два года спустя.
Аукционеры не стали раскрывать имя нынешнего владельца полотна, указав лишь, что тот приобрел его в 2005 году напрямую из частной коллекции.
В течение почти всего XX века, когда автопортрет находился в собрании виконта Кэмпдена, его авторство не приписывалось Рембрандту. Не знали истинного творца шедевра и эксперты Sotheby’s, которые продали его в предыдущий раз в 1970 году. Это удалось выяснить лишь в середине 1990-х.
Аукцион состоится 28 июля, а перед этим торговый дом, пользуясь ослаблением мер в борьбе с коронавирусом, представит произведение потенциальным покупателям в Нью-Йорке и Гонконге.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016