В Лондоне выставили на торги автопортрет Рембрандта

Строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта (1606-1669) выставлен на торги английского дома Sotheby’s за 12-16 млн фунтов стерлингов ($15-20 млн). Произведение мастера, изобразившего себя в возрасте 26 лет, создано в самые счастливые и бурные годы творчества, когда после переезда в Амстердам он делал все возможное, чтобы завоевать популярность в качестве профессионального художника, сообщает в понедельник газета Financial Times.

Автопортрет, который, по словам главы отдела Старых мастеров Sotheby’s Джорджа Гордона, был «написан удивительно быстро», выдержан в необычно строгом стиле: на полотне изображен молодой человек в черном одеянии и шляпе, с гофрированным круглым воротником. Художник мог использовать его, по словам экспертов, как визитную карточку, чтобы продемонстрировать свои способности богатым клиентам, или чтобы произвести впечатление на родственников женщины, на которой он женился два года спустя.

Аукционеры не стали раскрывать имя нынешнего владельца полотна, указав лишь, что тот приобрел его в 2005 году напрямую из частной коллекции.

В течение почти всего XX века, когда автопортрет находился в собрании виконта Кэмпдена, его авторство не приписывалось Рембрандту. Не знали истинного творца шедевра и эксперты Sotheby’s, которые продали его в предыдущий раз в 1970 году. Это удалось выяснить лишь в середине 1990-х.

Аукцион состоится 28 июля, а перед этим торговый дом, пользуясь ослаблением мер в борьбе с коронавирусом, представит произведение потенциальным покупателям в Нью-Йорке и Гонконге.