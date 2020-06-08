Войти
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом
соседи
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом
Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании
резонанс
Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Лондоне выставили на торги автопортрет Рембрандта

270
В Лондоне выставили на торги автопортрет Рембрандта

Строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта (1606-1669) выставлен на торги английского дома Sotheby’s за 12-16 млн фунтов стерлингов ($15-20 млн). Произведение мастера, изобразившего себя в возрасте 26 лет, создано в самые счастливые и бурные годы творчества, когда после переезда в Амстердам он делал все возможное, чтобы завоевать популярность в качестве профессионального художника, сообщает в понедельник газета Financial Times.

Автопортрет, который, по словам главы отдела Старых мастеров Sotheby’s Джорджа Гордона, был «написан удивительно быстро», выдержан в необычно строгом стиле: на полотне изображен молодой человек в черном одеянии и шляпе, с гофрированным круглым воротником. Художник мог использовать его, по словам экспертов, как визитную карточку, чтобы продемонстрировать свои способности богатым клиентам, или чтобы произвести впечатление на родственников женщины, на которой он женился два года спустя.

Аукционеры не стали раскрывать имя нынешнего владельца полотна, указав лишь, что тот приобрел его в 2005 году напрямую из частной коллекции.

Читайте также: В Украине на этой неделе могут возобновить работу баз отдыха

В течение почти всего XX века, когда автопортрет находился в собрании виконта Кэмпдена, его авторство не приписывалось Рембрандту. Не знали истинного творца шедевра и эксперты Sotheby’s, которые продали его в предыдущий раз в 1970 году. Это удалось выяснить лишь в середине 1990-х.

Аукцион состоится 28 июля, а перед этим торговый дом, пользуясь ослаблением мер в борьбе с коронавирусом, представит произведение потенциальным покупателям в Нью-Йорке и Гонконге.

Sotheby’s, Рембрандт
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 июня 2020
Воскресенье, 7 июня 2020
Суббота, 6 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016