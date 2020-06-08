В Украине на этой неделе могут возобновить работу баз отдыха

В то время, как с 15 июня возобновят авиасообщение, базы отдыха в Украине могут возобновить работу со среды, 10 июня. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, Степанов отметил, что базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливает Минздрав.

«Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства», — сказал Максим Степанов.

Также открыть базы отдыха смогут только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина, запланированный на 10 июня.

Напомним, что по состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, по сравнению с прошлыми сутками 463 новых случая.