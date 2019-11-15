В Лондоне пытались украсть картины Рембрандта

Две картины нидерландского художника Рембрандта пытались похитить из картинной галереи Далвич, которая является одной из самых известных в Лондоне.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.
«Грабитель пытался похитить две картины Рембрандта из картинной галереи Далвич в Лондоне. Полиция предотвратила кражу», — говорится в сообщении.
Грабитель сумел попасть в музей ночью, но сработала сигнализация. Полиция была на месте уже через несколько минут. Когда правоохранители пытались остановить грабителя, он швырнул в лицо одного из полицейских неизвестную жидкость. Тот не получил серьезных травм, но преступнику удалось скрыться.
По данным полиции, грабитель хотел украсть две картины Рембрандта, какие именно не разглашают.
Как известно, Рембрандт Харменс ван Рейн родился 15 июля 1606 года в нидерландском городе Лейден, в семье зажиточного владельца мельницы. Он был одним из 9 детей. Умер художник в Амстердаме 4 октября 1669 года. За свою жизнь Рембрандт создал около 400 картин, 300 гравюр, 1400 рисунков и 300 офортов.
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