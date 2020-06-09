Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд.
Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.
«При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ...в том числе (Порошенко)», — сказала генпрокурор.
По ее словам, она в курсе каждого дела, в котором фигурирует экс-президент.
«Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача», — сообщила Венедиктова.
Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент «идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разные».
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