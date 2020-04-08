Прокуратура возбудила уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 «О назначении судей Верховного суда», — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации ведомства, данные указы не соответствуют нормам конституции Украины и закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», также сотрудники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату.
Следствие подозревает Порошенко в злоупотреблении властью, вмешательстве в деятельность судебных органов и невыполнении судебного решения.
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