Во Франции за сутки умерло меньше всего людей с начала пандемии

Во Франции с начала пандемии коронавируса статистика обнаруженных инфицированных приближается ко 157 тысячам, в то же время количество пациентов в больницах и летальных исходов от COVID-19 уменьшается.
Такие данные по состоянию на 13 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.
С начала пандемии во Франции зафиксировано 156 813 случаев инфицирования коронавирусом; 10 909 пациентов остаются в больницах, в частности, 871 — в реанимации; 29 398 человек умерли от COVID-19.
За прошедшие сутки обнаружено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом. Случились 24 летальных исхода, что является самым низким показателем с начала пандемии 1 марта.
Также отмечается, что количество положительных результатов тестирований, проведенных за предыдущие семь дней, составляет 1,3%.
А президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 июня, выступит с видеообращением к нации. Это уже будет четвертое их обращение к французам с начала пандемии коронавируса.
Ожидается, что Макрон расскажет о мерах руководства государства, запланированных на протяжении третьего этапа выхода из карантина после 21 июня. Также речь пойдет о стратегических приоритетах Франции в период после преодоления пандемии коронавируса, в частности, в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
Во Франции до 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина.
Отменены ограничения путешествовать по территории страны.
В регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологического риска восстанавливают работу кафе, бары и рестораны.
В стране возобновляется учебный процесс в большинстве образовательных учреждений, кроме университетов, которые остаются на дистанционной форме обучения.
В «зеленых» зонах открываются музеи и театры (исключая кинотеатры), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.
С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных и свадебных церемоний.
Ношение защитных масок является обязательным в общественном транспорте.
Остается ограничение до 10 человек на публичные собрания. Проведение массовых спортивных соревнований, собраний с количеством более 5 тыс. человек запрещено до 31 августа.
В стране введено мобильное приложение StopCovid для отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.
Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня.
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