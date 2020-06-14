Во Франции за сутки умерло меньше всего людей с начала пандемии

Во Франции с начала пандемии коронавируса статистика обнаруженных инфицированных приближается ко 157 тысячам, в то же время количество пациентов в больницах и летальных исходов от COVID-19 уменьшается.

Такие данные по состоянию на 13 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 156 813 случаев инфицирования коронавирусом; 10 909 пациентов остаются в больницах, в частности, 871 — в реанимации; 29 398 человек умерли от COVID-19.

За прошедшие сутки обнаружено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом. Случились 24 летальных исхода, что является самым низким показателем с начала пандемии 1 марта.

Также отмечается, что количество положительных результатов тестирований, проведенных за предыдущие семь дней, составляет 1,3%.

А президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 июня, выступит с видеообращением к нации. Это уже будет четвертое их обращение к французам с начала пандемии коронавируса.

Ожидается, что Макрон расскажет о мерах руководства государства, запланированных на протяжении третьего этапа выхода из карантина после 21 июня. Также речь пойдет о стратегических приоритетах Франции в период после преодоления пандемии коронавируса, в частности, в вопросе борьбы с климатическими изменениями.

Во Франции до 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина.

Отменены ограничения путешествовать по территории страны.

В регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологического риска восстанавливают работу кафе, бары и рестораны.

В стране возобновляется учебный процесс в большинстве образовательных учреждений, кроме университетов, которые остаются на дистанционной форме обучения.

В «зеленых» зонах открываются музеи и театры (исключая кинотеатры), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных и свадебных церемоний.

Ношение защитных масок является обязательным в общественном транспорте.

Остается ограничение до 10 человек на публичные собрания. Проведение массовых спортивных соревнований, собраний с количеством более 5 тыс. человек запрещено до 31 августа.

В стране введено мобильное приложение StopCovid для отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня.