За три года безвиза украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС

Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездках в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.

Как сообщили в Госпогранслужбе, с начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млню. поездок в страны ЕС как по биометрическим и небиометрическими документам.

Наибольшее количество наших соотечественников пересекали границу с Польшей. Также для были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше граница со Словакией.

Пассажиропоток наших соотечественников в страны ЕС растет ежегодно. В частности, в 2018 году количество поездок была на уровне 17,5 млн, а в прошлом году оно составлял уже 18,65 млн.

Первые месяцы 2020 также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось. Так, согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн. раз, а за аналогичный период 2019 — 2,3 млн.

Кроме того, в 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС значительно расширился. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.