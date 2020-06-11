Незеленая зона: в Киеве застройщик и городские власти вынесли приговор Чкаловскому скверу

За последние пару десятков лет киевляне знают: если впритык к их домам или местам отдыха появляется зеленый забор, значит, земля приглянулась застройщику. Чаще всего это тот, у кого есть власть и связи.

В 2017 году такой забор не просто нарисовался из ниоткуда, а еще и оттяпал кусок Чкаловского сквера в центре Киева. Жители думали недолго: сначала снесли, а потом только стали выяснять, кто посягнул на единственный и любимый зеленый островок.

Когда наука не против коммерции

Выяснилось следующее. Формально участок принадлежит Институт геологических наук НАН Украины. 23 сентября 1999 года Киевсовет согласовал ЗАТ «Молодежно-жилой комплекс» «Оболонь» место расположения жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, 80б на участке 0,18 га, впритык к скверу.

По инвестиционному договору ЗАО «Киевгорстрой-1» должно было построить на нем жилищно-офисный центр, и 20 % квартир передать институту. Но строительство так и не началось, хотя подготовка велась. Как водится, с нарушениями.

Экс-депутат Киевсовета и общественная активистка Елена Терещенко выяснила, что документы на строительство выданы без детального плана территории, а это прямое нарушение законодательства. Еще одна депутатка Ольга Балицкая обратила внимание еще на другой факт: землю институт получил в постоянное пользование. На таких условиях она выдается государственным учреждениям на льготных условиях. То есть институт уплатил налог на собственность, а не арендную ставку, которая гораздо выше и в идеале должен использовать полученную землю для научных целей, а не для коммерческих.

20 лет не строили

В 2016 договор аренды был продлен на три года. «Без прийняття рішення» — указано на сайте Киевсовета. В то же году Департамент градостроительства и архитектуры выдал условия и ограничения застройки участка. Согласно документу, заказчиком выступает землепользователь, т.е. Институт геологии. Инвестор — «Дилайвест». Высота здания — 12 этажей, паркинг на 61 машину. Вроде бы и не так критично, но учитывая, что рядом старая застройка, есть большой риск, что окрестные дома пойдут трещинами.

В 2017 году, когда застройщик попытался начать работы, инспекторы Управления по контролю за использованием и охраной земель составляли на него акты про самозахват территории на 0,13 га. И даже выписали штраф — 4024,39 грн. Потом дело затихло.

В 2020 Киевсовет должен был рассмотреть еще одно решение — про отказ в возобновлении договора аренды. Подавала его депутат Киевсовета Ольга Балицкая. Основание — расположение участка в сквере, нарушение концепции размещения зеленых насаждений, охранный статус расположенных по соседству «Дома Киевского технического общества», «фонтана Киевского водогона», Института благородных девиц, в котором сейчас располагается МЧС. Все это памятки местного значения, а сама территория входит в буферную зону заповедника «София Киевская».

Но на днях земельная комиссия проголосовала с точностью до наоборот — за возобновление договора аренды. Момент для голосования выбран более чем удобный — из-за карантина на заседание не допустили общественность. В итоге только двое членов комиссии проголосовали против — Владислав Турец от фракции «Солидарность» и Иван Картавый от ВО «Свобода». Еще один свободовец Владимир Назаренко, активно выступающий в защиту сквера, перед самим голосованием внезапно решил отлучиться. Отсутствовала и Ольга Балицкая, подававшая проект расторжения договора. 13 членов комиссии проголосовали «за». Всего же в комиссии 22 депутата. Впрочем, их голоса на результат не повлияли бы.

У застройщика «бютовские» концы

ООО «Дилайвест» зарегистрировано в 2005 году. Уставной капитал — 26200 грн. Вид деятельности — строительство, разборка, снос зданий.

Бенефициары:

Юлия Вячеславовна Харченко, экс-помощница бывшего депутата от БЮТ Николая Томенко, которая также выступает бенефициаром еще 8 компаний, в основном строительных.

Богдана Анатольевна Тимощук, в 2015 пыталась попасть в Киевсовет по 78 округу от «Батькивщины», основатель и бенефициар с десятка компаний.

Эдуард Викторович Тананаев — бенефициар тех же 7 компаний, что и вышеупомянутые дамы.

Директором компании в 2015 значился Игорь Хацевич, управляющий делами секретариата Киевсовета и близкий друг экс-секретаря Киевсовета и зама Кличко Владимира Прокопива, который нынче возглавляет комиссию по проведению оценки коррупционных рисков.

Активисты справедливо полагают, что за малоизвестным «Дилайвестом» стоит более мощная «Столица груп», у которой не один десяток высотных строек по городу. Такой вывод они делают на основании того, что основателем «Дилайвеста» значится кипрская кампания «Спарентон Лимитед». Она же является учредителем ООО «Риелт-Строй» і ООО «С І А». Это — заказчики строительства ЖК «Галактика» около метро «Левобережная, «Варшавского квартала» на Виноградаре и других. Застройщик — небезызвестная компания «Столица Груп», руководит которой бизнес-вумен Владислава Молчанова, фигурантка многих скандалов, владелица более полусотни компаний, спонсор «Батькивщины» и доверенное лицо Юлии Тимошенко. Она же партнер по бизнесу Дениса Москаля, депутата Киевсовета от «Батькивщины».

В ожидании конфликта

Участок проблемный. Ул. Гончара узкая, на ней почти нет места. Сквер — единственное место отдыха. Жители справедливо опасаются, что одна часть зеленой зоны фактически превратится в придомовую территорию многоэтажки, а остальную сровняет с землей строительная техника. Институт геологии отмалчивается настолько, что, посвящая свою роботу проблеме грунтов, оползней и обвалов, в упор не хочет видеть последствий, если на склоне по соседству начнут рыть котлован.

В самом же «Дилайвесте» назвали происходящее назвали «манипуляцией и подменой понятий вокруг искусственно созданной проблемы строительства», а защитников сквера — псевдоактивистами. Традиционно заверили, что все «законно», в рамках и никто не посягнет на сквер. И что высота будет небольшой — 56 м, 12 этажей. Хотя если посмотреть на проект, то к 12 этажам добавляются всякие надстроечки и пристроечки в виде подземного этажа, двух цокольных с магазинами и венчающей все сооружение многоуровневой надстройкой. А то, что здания в буферной зоне «Софии Киевской» должны быть не выше 27 м, застройщика не волнует.

Сейчас он заливает СМИ деньгами, пытаясь убедить киевлян в том, что «строительство жилого дома не противоречит закону и не несет никакой угрозы Чкаловскому скверу».

Стоит обратить внимание на то, что в 1999 году под комплекс выделялся участок 0,18 га. В технико-экономических показателях объекта строительства указана общая площадь 0,3265 га, в полтора раза больше. Так что вероятность того, что часть сквера «уплывет», все же не лишены основания.

Фактически сейчас в Киевсовете сейчас лежат два документа. «Разрешить» или «Запретить». Спохватятся ли депутаты Киевсовета или организуют еще одну горячую точку на карте Киева, станет известно на одной из ближайших сессий.