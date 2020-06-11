За время пандемии в мире почти на 50% выросло число геймеров

Число пользователей компьютерных игр в мире выросло с начала 2020 года почти на 50% на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает в четверг агентство Yonhap, такие данные содержатся в докладе компании Unity Technologies, специализирующейся на разработке игрового контента.
«Число активных геймеров, играющих на компьютере или консолях, выросло в период с января по май на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. При этом число пользователей мобильных игр увеличилось на 17%.
Отмечается, что до пандемии этот показатель составлял около 13% и стал резко расти в марте, когда многие страны стали вводить карантинный режим.
«Все больше людей начинают играть в компьютерные игры, причем ежедневно проводят в них больше времени — на уровне выходных дней до пандемии», — отмечается в докладе. В нем также указано, что число скачиваний мобильных приложений в указанный период выросло на рекордные 84%.
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