Производители мобильных игр выиграли от пандемии

За девять месяцев 2020 года число загрузок мобильных игр выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ноябрьском исследовании аналитической компании AppsFlyer. Она не приводит абсолютные показатели, но отмечает, что темп был выше, чем в прошлом году, когда рост составил 32% по сравнению с 2018 годом.

При этом органический рост скачиваний мобильных игр составил 33% по сравнению с 21% в 2019 году, а неорганический (когда разработчик применял маркетинг) — 69 вместо 66% год назад.

С февраля по август глобальные доходы от покупок в мобильных играх выросли на 67%, подсчитали в AppsFlyer. Этот показатель начал расти в марте и достиг своего пика в мае — рост на 25% по сравнению с февралем 2020 года.

В рамках исследования AppsFlyer проанализировал данные о 9,2 млрд установках 13 тыс. приложений из числа тех, которые ежемесячно скачивали более 3 тыс. раз.

Социальное дистанцирование во время пандемии привело к тому, что люди, которые хотели развлечений и отвлечься, начали играть в мобильные игры, причем многие из них — впервые. «Важно, что разработчики игровых приложений вовремя осознали возможность нарастить свою пользовательскую базу и в полной мере воспользовались этим трендом. Бренды, которые предприняли быстрые и решительные шаги для удовлетворения повышенного спроса на мобильные игры, лидировали по уровню вовлеченности пользователей во время их пиковой активности на карантине», — указал представитель AppsFlyer Адам Смарт.

Согласно данным AppsFlyer, в Европе выручка от внутренних покупок в мобильных играх на платформе iOS во время локдаунов выросла на 18%, а на Android — на 6% (абсолютные показатели компания не приводит). Однако позднее эти показатели снизились на 32 и 14% соответственно, в основном «за счет российского сегмента рынка», говорится в исследовании. В России уровень распространения внутриигровых покупок регулярно падал — если в январе он достигал 15,4% на iOS и 15,8% на Android, то в июле — уже 9,2 и 11,6% соответственно. В августе эти показатели выросли в пределах 1 процентного пункта.