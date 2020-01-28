Fitch спрогнозировал влияние коронавируса на экономику Азии

Распространение коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, окажет существенное влияние на корпорации, работающие в областях, связанных с туризмом. Это констатировано в исследовании рейтингового агентства Fitch.
По данным агентства, если распространение инфекции резко возрастет, макроэкономические последствия будут наиболее ощутимы в Азии. Уточняется, что речь идет об экономиках Таиланда, Вьетнама и Сингапура — сейчас эти страны существенно зарабатывают на туризме и имеют положительный рейтинг Fitch. Также из-за эпидемии могут пострадать экономики Гонконга и Макао, у которых и так негативный прогноз.
У суверенных азиатских государств, где среднесрочная бюджетная консолидация является приоритетной, таких как Малайзия и Шри-Ланка, может оказаться меньше возможностей для смягчения фискальной политики. Несмотря на это, у них есть финансовые резервы для компенсации краткосрочного воздействия вспышки заболевания на экономику, но их устойчивость к кризису в конечном итоге будет зависеть от его масштабов.
Эпидемия пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, началась в конце декабря в городе Ухань. Инфекция распространилась на остальную территорию материкового Китая, а также случаи заболевания были выявлены в других странах Азии, Северной Америки и Европы. Общее число заболевших, по данным ВОЗ, превышает 4,5 тыс. человек, 106 скончались.
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