Трамп раскритиковал прогнозы ФРС и пообещал бурный рост

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике экономические прогнозы Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.
Он считает, что «ФРС так часто ошибается». «У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год», — написал глава государства. Он добавил, что в США в ближайшее время появятся вакцина и лекарство от нового коронавируса.
На пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о «сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего» американской экономики.
В последнее время Трамп стал реже критиковать действия ФРС и ее руководителя. Глава Белого дома в середине мая даже похвалил Пауэлла за его действия на этом посту.
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