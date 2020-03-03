Трамп хочет добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает ряд действий, которые позволят минимизировать последствия распространения коронавируса COVID-19 для экономики. Среди них — снижение базовой процентной ставки ФРС, пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, на снижении ставок настаивают директор Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин. Они выступают за то, чтобы это произошло до заседания регулятора, которое запланировано на 17–18 марта.
Председатель ФРС Джером Пауэлл уже дал понять, что регулятор может пойти на снижение ставки, пишет агентство. В частности, 28 февраля он заявил, что коронавирус «создает растущие риски для экономической деятельности», в связи с чем ФРС «будет использовать все инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики». Трамп, комментируя слова Пауэлла, заявил, что регулятору «давно пора» снизить ставку.
По данным агентства, в Белом доме также обсуждают программу экономического стимулирования, которая предполагала бы понижение налогов для физических лиц. При этом ранее на пресс-конференции Трамп заявил, что демократы, скорее всего, не поддержат снижение налогов, «потому что им нравится их повышать». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу перед выборами в ноябре.
По итогам заседания 29 января ФРС сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5–1,75%, как и ожидали аналитики. Показатель был сохранен после трех понижений подряд в 2019 году.
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