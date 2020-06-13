На Банковой вспышка коронавируса

После визита во Францию в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщают сразу несколько изданий со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.
Отмечается, что диагноз у обоих подтвердился вчера вечером.
Напомним, вчера жена президента Владимира Зеленского сообщила о том, что у нее обнаружили коронавирус.
По словам Елены Зеленской, чувствует она себя хорошо, находится на амбулаторном лечении. Первая леди сообщила, что она изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Она также добавила, что тестирование на коронавирус прошли ее муж и дети. У них результат отрицательный.
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