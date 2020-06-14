В Украине за сутки почти 650 новых случаев коронавируса

Количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 31 154 человек, за сутки диагноз подтвердили у 648 украинцев. От осложнений COVID-19 в Украине умерли 889 человек, еще — 14 082 выздоровели, свидетельствуют данные электронной карты Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Днем ранее сообщалось об антирекорде по случаям инфицирования за сутки — 753 заболевших, 12 июня — о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших.

По данным СНБО, количество инфицированных в Украине нарастающим итогом составило на утро воскресенья 31 154 человек, 14 082 выздоровели, 889 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 183 человека, что на 533 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 139, в Киеве — 66 и в Закарпатской области — 49 случаев.