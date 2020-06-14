В Атланте, где проходят протесты, неизвестные застрелили двух человек

Неизвестные открыли стрельбу в северо-восточной части города Атланта (штат Джорджия), два человека убиты, пятеро ранены. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.
Как он отмечает, нападение произошло в субботу вечером. В городе в это время проходили демонстрации с требованием пресечь чрезмерное применение полицейскими силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.
По данным Fox News, стрельбу вели из автомобиля. Два человека от полученных ранений умерли на месте. Пятеро были госпитализированы. Полиция разыскивает лиц, которые открыли огонь.
Протесты в Атланте в субботу начались в связи со смертью афроамериканца Рейшарда Брукса. По данным властей штата, в пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.
В свете произошедшего начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку. Страж порядка, стрелявший в Брукса, уволен. Второй полицейский, участвовавший в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы.
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