Войти
Шмыгаль хочет штрафовать украинцев за несоблюдение масочного режима
официально
Шмыгаль хочет штрафовать украинцев за несоблюдение масочного режима
Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
инициатива
Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Зеленский назначил советника Порошенко первым замсекретаря СНБО

789
Зеленский назначил советника Порошенко первым замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в тексте указа № 228/2020 от 16 июня, опубликованном на сайте главы государства.

Другим своим указом № 227/2020 от 16 июня Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Как сообщалось, 23 июля Зеленский уволил Демченко с должности советника главы государства и вновь назначил на эту должность.

Ранее Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019гг), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Читайте также: Washington Post написала о Курченко и донецком угле

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.

СНБО, Руслан Демченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июня 2020
Понедельник, 15 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016