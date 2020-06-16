Washington Post написала о Курченко и донецком угле

В течение последних трех лет боевики поддерживаемых Россией вооруженных группировок «ЛДНР» вывезли в РФ 3,5 млн тонн угля из Донбасса, пишет в своем материале американская газета The Washington Post со ссылкой на исследование аналитического центра C4ADS.

В свою очередь, украинские чиновники говорят, что эта цифра намного больше.

Газета отмечает, что топливо транспортирует группа российских компаний, согласно данным Министерства финансов США, впоследствии часто повторно продают его иностранным заказчикам. Иностранные заказчики часто не знаю о происхождении угля.

Газета подчеркивает, что Европа не будет покупать уголь из оккупированных боевиками территорий Донбасса, но может покупать его у РФ.

Через разнообразные схемы и железнодорожное сообщение антрацит с Донбасса превращается в российский, уверены американские чиновники и эксперты.

«Они называют это экспортом, но на самом деле — это отмывание», — цитирует The Washington Post специалиста по экономике самопровозглашенных республик Брайана Милаковски.

Информация об импорте угля и стали их оккупированного Донбасса содержится в данных российской таможни.

The Post пишет, что большинство топлива и стали пересекает границу через пункт Успенка, а уже оттуда едет в Ростов. По данным российской таможни, около трети этих партий связаны с компаниями, которые контролирует бизнесмен Сергей Курченко.

В 2018 году российские медиа писали, что компания Курченко «Газ-Альянс» получила эксклюзивный контроль над экспортом угля из Украины, однако на фоне падения цен на энергоносители из-за пандемии, снизилось количество желающих приобрести топливо.

«Теперь деньги, которые должны были бы оказаться в карманах жителей республик, туда не попадают, и это провоцирует социальное напряжение. А COVID-19 только обостряет эту ситуацию», — говорит Брайан Милаковски.

Ранее сообщалось, что российская компания ЗАО «Внешторгсервис» Курченко, которая занимается вывозом продукции угольной и металлургической промышленности из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сгенерировала многомиллионные долги перед предприятиями и систематически не платит налоги в бюджеты оккупационных администраций. За это, в частности, шахтерам, работникам заводов и железной дороги месяцами не платят зарплату.