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Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал «харьковские соглашения»: «Схемы» опубликовали доказательства

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Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал «харьковские соглашения»: «Схемы» опубликовали доказательства

Журналисты «Схем» отыскали в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета по безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения». Об этом пишет «Радио Свобода».

От МИД, по данным журналистов, на заседание пришел Руслан Демченко — на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский природный газ для Украины. «В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры о корректировке цены на газ, и договоренностей и компромисса», — отметил он.

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«Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ «Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия», а сами договоренности «идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенными относительно транзита российского газа потребителям в Европе», — говорится в публикации.

Харьковские соглашения, Руслан Демченко
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