Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал «харьковские соглашения»: «Схемы» опубликовали доказательства

Журналисты «Схем» отыскали в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета по безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения». Об этом пишет «Радио Свобода».
От МИД, по данным журналистов, на заседание пришел Руслан Демченко — на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.
Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский природный газ для Украины. «В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры о корректировке цены на газ, и договоренностей и компромисса», — отметил он.
«Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ «Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия», а сами договоренности «идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенными относительно транзита российского газа потребителям в Европе», — говорится в публикации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016