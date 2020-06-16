Британцы нашли лекарство, эффективное при лечении COVID-19

Использование кортикостероида дексаметазона снижает смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник руководителями британского клинического исследования RECOVERY.
«Недорогой препарат дексаметазон позволяет до трети снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19», — говорится в документе. По словам руководящего исследованием профессора Питера Хорби, дексаметазон стал «первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19».
В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта — изучить эффективность различных препаратов при оказании медицинской помощи зараженным коронавирусом нового типа.
2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также ротивомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Ученым также не удалось обнаружить свидетельств того, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19, позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние больных иным образом.
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