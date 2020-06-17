В Италии начали расследование финансирования Венесуэлой движения «5 звезд»

Прокуратура Милана начала расследование предполагаемого финансирования входящей в правящую коалицию партии «Движение «5 звезд» со стороны Венесуэлы. Как сообщает в среду газета Corriere della Sera, данное расследование носит «дознавательный характер» и не опирается на конкретные предположения о совершении преступления.

Пока в деле нет и подозреваемых, в отношении которых проводятся следственные действия. Кроме того, как разъясняет издание, даже в случае если незаконное финансирование политической партии имело место, истек срок давности, предусмотренный итальянским законодательством (6 лет), что не позволяет судебное преследование ответственных.

В понедельник испанская газета ABC со ссылкой на секретные документы Главного управления военной разведки южноамериканской страны сообщила, что занимающий сейчас пост президента Венесуэлы Николас Мадуро дал свое разрешение в 2010 году на отправку 3,5 млн евро в консульство страны в Милане для финансирования «Движения «5 звезд». На тот момент Мадуро находился на посту главы МИД Венесуэлы, а «Движение» было только в начале своей политической деятельности и представлено лишь на уровне муниципальных органов власти. В 2013 году представители «пятизвездных» были впервые избраны в национальный парламент, где представляли оппозицию. По итогам выборов в марте 2018 года «Движение» в коалиции с «Лигой» пришло к власти. Сейчас оно остается в коалиционном правительстве, но уже с Демократической партией (ДП).

Представители партии решительно осудили «журналистскую утку» издания ABC и назвали распространенную информацию о финансировании «фейковой новостью». Венесуэльские власти намерены подать в суд на испанскую газету в связи с публикацией. В защиту партии выступил премьер-министр Джузеппе Конте, заявив, что «представители «Движения „5 звезд“ уже разъяснили, что это фальшивка».

В январе прошлого года, когда «Движение» уже находилось у власти, Италия, хотя и не признавала результаты выборов, на которых был переизбран Мадуро, не поддержала Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, опираясь именно на позицию «пятизвездных». При этом союзник по правящей коалиции — лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, занимавший посты вице-премьера и главы МВД, — тогда публично поддерживал Гуайдо и называл Мадуро узурпатором.