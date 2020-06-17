Из «Борисполя» сегодня отправят 11 международных рейсов

В то время, как аэропорт «Киев» вчера приостановил обслуживание части рейсов, международный аэропорт «Борисполь» (Киевская область) обслуживает рейсы в штатном режиме и намерен отправить 11 международных рейсов 17 июня.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.
«Обслуживает в соответствии со всеми карантинными нормами», — сказали в аэропорту.
Так, 16 июня были обслужены регулярные рейсы МАУ в Амстердам, Lufthansa во Франкфурт, Belavia в Минск, САС в Осло.
Согласно онлайн-табло, сегодня, 17 июня, на вылет запланированы рейсы Sky Up в Бергамо, МАУ в Париж, Etihad Airways и 2 рейса Belavia в Минск, Lufthansa во Франкфурт, Air India в Лакхнау, Air France, KLM, Delta Air Lines и МАУ в Амстердам.
Также авиакомпания Wizz Air запросила у аэропорта разрешение на выполнение 7 рейсов, однако позднее их отменила.
Пресс-служба аэропорта уточнила, что запрос был разовым и речь не идет о выполнении рейсов Wizz Air на регулярной основе.
В то же время, данные рейсы Wizz Air появились на табло международного аэропорта «Киев» имени Игоря Сикорского с вылетом 17 июня в Дортмунд, Будапешт, Меммингем, Таллин, Копенгаген, в том числе отмененные в Краков и Варшаву.
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