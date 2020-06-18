Болтон заявил, что Трамп действительно шантажировал Украину

Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока та не передаст интересовавшие его материалы о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
В книге, которая еще не вышла в продажу, но попала в распоряжение журналистов, говорится, что Трамп "говорил, что против отправки им (украинцам – Ред.) чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Клинтон и с Байденом".
По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.
Автор книги полагает, что конгрессу следовало расширить круг тем, по которым, возможно, следовало объявить Трампу импичмент. The New York Times поясняет, что речь идет о случаях, когда Трамп, предположительно, оказывал влияние на проводимые в США расследования в отношении иностранных компаний. Речь идет о турецком Halkbank и о китайской ZTE. Автор книги считает, что Трамп таким образом хотел оказать услугу лидерам Турции и Китая.
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