Болтон сомневается, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что республиканец Дональд Трамп не рискнет баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году. Такое мнение Болтон высказал в субботу в эфире телекомпании CNN.
«Я не считаю, что он на самом деле будет вновь баллотироваться», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. С точки зрения Болтона, американская политика базируется на фактах, а общественное мнение склонно меняться.
«Я считаю, что Дональд Трамп нарушает базовый принцип консерватизма. Участие в политике продиктовано принципами ее деятельности, а не личностями и уж тем более не культом личности. Настала пора двигаться вперед. Дональд Трамп, видимо, воображает себя следующим Гровером Кливлендом. Я не думаю, что ему это удастся», — подытожил экс-помощник главы государства по национальной безопасности.
Ранее CNN сообщала о том, что Трамп продумывает шаги для подготовки к президентским выборам 2024 года, планирует узурпировать Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США и заложить основу для попытки снова стать президентом. Трампу на тот момент будет 78 лет. Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами — 22-м и 24-м.
Летом вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней содержится резкая критика в адрес Трампа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016