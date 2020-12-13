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Болтон сомневается, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году

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Болтон сомневается, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что республиканец Дональд Трамп не рискнет баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году. Такое мнение Болтон высказал в субботу в эфире телекомпании CNN.

«Я не считаю, что он на самом деле будет вновь баллотироваться», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. С точки зрения Болтона, американская политика базируется на фактах, а общественное мнение склонно меняться.

«Я считаю, что Дональд Трамп нарушает базовый принцип консерватизма. Участие в политике продиктовано принципами ее деятельности, а не личностями и уж тем более не культом личности. Настала пора двигаться вперед. Дональд Трамп, видимо, воображает себя следующим Гровером Кливлендом. Я не думаю, что ему это удастся», — подытожил экс-помощник главы государства по национальной безопасности.

Ранее CNN сообщала о том, что Трамп продумывает шаги для подготовки к президентским выборам 2024 года, планирует узурпировать Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США и заложить основу для попытки снова стать президентом. Трампу на тот момент будет 78 лет. Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами — 22-м и 24-м.

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Летом вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней содержится резкая критика в адрес Трампа.

Дональд Трамп, выборы в США, Джон Болтон
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