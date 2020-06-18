Состояние заболевшей COVID-19 первой леди стабильное

Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили COVID-19, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам глава государства и дети здоровы, сообщила в четверг пресс-служба Офиса президента.
«Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы... Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Жена президента проходит антибактериальную терапию», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.
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