Состояние заболевшей COVID-19 первой леди стабильное

Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили COVID-19, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам глава государства и дети здоровы, сообщила в четверг пресс-служба Офиса президента.

«Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы... Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Жена президента проходит антибактериальную терапию», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.