Рада проголосовала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

Верховная Рада приняла в первом чтении № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум», который внес президент Владимир Зеленский. За документ проголосовали 252 депутата.
В проекте закона говорится о том, что на всеукраинский референдум могут выноситься такие вопросы:
1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (это «общие положения», «выборы и референдум» и «внесение изменений в Конституцию»);
2) общегосударственного значения;
3) об изменении территории Украины;
4) об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.
Нельзя выносить на всеукраинский референдум следующие вопросы:
1) противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларации прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;
2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
3) о законопроектах по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
4) отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Кроме того, одновременно на референдум можно выносить только один вопрос. А сам референдум не может проводиться вместе с очередными или внеочередными общегосударственными выборами.
Также документ предусматривает расширение круга субъектов процесса референдума, которых Центризбирком регистрирует как сторонников или оппонентов вопроса. Такими субъектами могут быть политические партии и общественные организации.
Документ разрешает электронные процедуры во время организации и проведении всеукраинского референдума. В том числе речь идет об электронном голосовании. В законопроекте также прописано, что вопросы электронных процедур в процессе референдума будет осуществляться в порядке, который определит отдельный закон.
Также в документе говорится о создании автоматизированной информационно-аналитической системе, которая должна будет обеспечить электронное голосование.
Проект закона также предлагает внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Эти изменения позволят судам рассматривать дела в отношении предмета всеукраинского референдума.
Кроме того, документом предусмотрено внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции». Соответствующие поправки обяжут НАПК проверять отчеты о поступлениях и использовании средств фонда агитации по инициативе проведения всеукраинского референдума, отчеты о поступлении и использовании средств фонда всеукраинского референдума.
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