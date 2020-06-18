Рада проголосовала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

Верховная Рада приняла в первом чтении № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум», который внес президент Владимир Зеленский. За документ проголосовали 252 депутата.

В проекте закона говорится о том, что на всеукраинский референдум могут выноситься такие вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (это «общие положения», «выборы и референдум» и «внесение изменений в Конституцию»);

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Нельзя выносить на всеукраинский референдум следующие вопросы:

1) противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларации прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

3) о законопроектах по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

4) отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Кроме того, одновременно на референдум можно выносить только один вопрос. А сам референдум не может проводиться вместе с очередными или внеочередными общегосударственными выборами.

Также документ предусматривает расширение круга субъектов процесса референдума, которых Центризбирком регистрирует как сторонников или оппонентов вопроса. Такими субъектами могут быть политические партии и общественные организации.

Документ разрешает электронные процедуры во время организации и проведении всеукраинского референдума. В том числе речь идет об электронном голосовании. В законопроекте также прописано, что вопросы электронных процедур в процессе референдума будет осуществляться в порядке, который определит отдельный закон.

Также в документе говорится о создании автоматизированной информационно-аналитической системе, которая должна будет обеспечить электронное голосование.

Проект закона также предлагает внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Эти изменения позволят судам рассматривать дела в отношении предмета всеукраинского референдума.

Кроме того, документом предусмотрено внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции». Соответствующие поправки обяжут НАПК проверять отчеты о поступлениях и использовании средств фонда агитации по инициативе проведения всеукраинского референдума, отчеты о поступлении и использовании средств фонда всеукраинского референдума.