Помпео назвал Болтона предателем из-за публикации мемуаров

Государственный секретарь США Майкл Помпео осудил решение бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона опубликовать мемуары, в которых содержится секретная информация, и назвал его предателем.

Помпео сообщил, что полностью не читал работу Болтона, однако из прочитанных им отрывков он сделал вывод, что экс-советник «распространяет множество лживых утверждений, полностью натянутую полуправду и прямые измышления».

«Печально и в то же время опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — написал глава Госдепа в Twitter.

Выдержки из пока еще не вышедшей книги Болтона впервые были опубликованы в январе. В них упоминался состоявшийся летом 2019 года разговор с президентом США Дональдом Трампом о выделении военной помощи Украине. Тогда The New York Times отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник президента мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту главы государства в сенате.

В более поздних публикациях выдержек из книги, получившей название «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», упоминался фрагмент, в котором Болтон пересказывает просьбу Трампа к председателю КНР Си Цзиньпину поддержать его на выборах, а также российский президент Владимир Путин, который, по мнению экс-советника, не считает Трампа серьезным противником.

17 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу. Ведомство утверждает, что она содержит секретную информацию, способную поставить под угрозу национальную безопасность страны. Болтон, раскрывая эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность, заявили в Минюсте. Болтон, в свою очередь, эти обвинения отрицает.

Трамп, оценивая книгу Болтона, заявил, что его экс-советник нарушил закон, публикуя в мемуарах секретные сведения, которые он не должен был разглашать. «Он нарушил закон, очень просто. Это строго секретная информация, и у него не было одобрения на разглашение сведений. То, что выходит сейчас, слишком громко», — сказал Трамп.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия между ними.