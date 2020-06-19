В Украине новый антирекорд – 921 случай коронавируса за сутки

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый случай.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1596 случаев;

Волынская область — 1673 случая;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 350 случаев;

Житомирская область — 1201 случай;

Закарпатская область — 1960 случаев;

Запорожская область — 547 случаев;

Ивано-Франковская область — 1940 случая;

Кировоградская область — 604 случая;

г. Киев — 4176 случаев;

Киевская область — 2142 случая;

Львовская область — 3540 случаев;

Луганская область — 71 случай;

Николаевская область — 338 случаев;

Одесская область — 1200 случаев;

Полтавская область — 289 случаев;

Ровенская область — 2693 случая;

Сумская область — 246 случаев;

Тернопольская область — 1605 случаев;

Харьковская область — 1744 случая;

Херсонская область — 185 случаев;

Хмельницкая область — 608 случаев;

Черновицкая область — 4211 случаев;

Черкасская область — 585 случаев;

Черниговская область — 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.