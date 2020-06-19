Войти
Шмыгаль заговорил о приближении Украины к новой волне коронавируса
официально
Шмыгаль заговорил о приближении Украины к новой волне коронавируса
Лукашенко заявил, что о срыве плана привести страну к «некому майдану»
соседи
Лукашенко заявил, что о срыве плана привести страну к «некому майдану»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Правительство обещает повысить зарплаты медикам

217
Правительство обещает повысить зарплаты медикам

Кабинет министров Украины намерен повысить зарплаты медикам до 75%, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медперсоналу — на 50% (в денежном эквиваленте — около 2,36 тыс. грн), младшим медсестрам — на 25% (1,18 тыс. грн). Такое повышение зарплат — только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября 2020 года. Также мы будем повышать минимальную зарплату и соответственно будут расти выплаты врачам",- сказал премьер.

Он также отметил, что правительство намерено выделить дополнительные средства на финансирование системы здравоохранения.

"Кроме повышения зарплат медикам, мы хотим поменять тарифы, по которым происходит лечение. Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев",- сказал он.

Читайте также: Шмыгаль заговорил о приближении Украины к новой волне коронавируса

"Помимо этого на экстренную медицину государство дополнительно выделяет почти 1,3 млрд грн, что даст возможность нашим фельдшерам значительно улучшить условия, в которых они предоставляют помощь украинцам. Эти шаги по увеличению зарплат и увеличению финансирования программ по лечению — только начало изменений, которые мы запускаем в медицинской сфере. Мы обещали, что не допустим закрытия больниц — для этого выделяем 2,3 млрд грн на те медучреждения, которые критически недофинансированы — противотуберкулезные, инфекционные и реабилитационные больницы, психиатрия — получат необходимые средства и время, чтобы реформироваться",- добавил Шмыгаль.

зарплаты, врачи, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016