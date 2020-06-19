Правительство обещает повысить зарплаты медикам

Кабинет министров Украины намерен повысить зарплаты медикам до 75%, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медперсоналу — на 50% (в денежном эквиваленте — около 2,36 тыс. грн), младшим медсестрам — на 25% (1,18 тыс. грн). Такое повышение зарплат — только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября 2020 года. Также мы будем повышать минимальную зарплату и соответственно будут расти выплаты врачам",- сказал премьер.

Он также отметил, что правительство намерено выделить дополнительные средства на финансирование системы здравоохранения.

"Кроме повышения зарплат медикам, мы хотим поменять тарифы, по которым происходит лечение. Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев",- сказал он.

"Помимо этого на экстренную медицину государство дополнительно выделяет почти 1,3 млрд грн, что даст возможность нашим фельдшерам значительно улучшить условия, в которых они предоставляют помощь украинцам. Эти шаги по увеличению зарплат и увеличению финансирования программ по лечению — только начало изменений, которые мы запускаем в медицинской сфере. Мы обещали, что не допустим закрытия больниц — для этого выделяем 2,3 млрд грн на те медучреждения, которые критически недофинансированы — противотуберкулезные, инфекционные и реабилитационные больницы, психиатрия — получат необходимые средства и время, чтобы реформироваться",- добавил Шмыгаль.